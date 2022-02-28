İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

28.02.2022 18:59
İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ukrayna meselesini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ukrayna meselesini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile İngiltere Dışişleri Bakanı Truss telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede Ukrayna'daki durum ve bunun küresel sonuçlarını masaya yatırdı.

Lapid'in, Truss'a İsrail'in Ukrayna'ya göndereceği insani yardım hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, 100 ton insani yardım taşıyan 3 uçağın, 1 Mart Salı günü Ukrayna'ya gönderileceği duyuruldu.

Uçaklarda, 17 ton ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra çadır, palto, su arıtma sistemleri gibi malzemelerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 19:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement