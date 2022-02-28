İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ukrayna meselesini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile İngiltere Dışişleri Bakanı Truss telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede Ukrayna'daki durum ve bunun küresel sonuçlarını masaya yatırdı.

Lapid'in, Truss'a İsrail'in Ukrayna'ya göndereceği insani yardım hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, 100 ton insani yardım taşıyan 3 uçağın, 1 Mart Salı günü Ukrayna'ya gönderileceği duyuruldu.

Uçaklarda, 17 ton ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra çadır, palto, su arıtma sistemleri gibi malzemelerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.