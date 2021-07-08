İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Amman'da Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Safedi ile gerçekleştirdiği görüşmede ticaret ve su konularında iş birliğine gidilmesi noktasında anlaştıklarını belirtti.

Laid, su konusunda varılan anlaşmanın İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Ürdün'e her yıl 50 milyon metreküp su satılması kararı üzerine yapıldığına işaret etti.

Ürdün'ün İsrail'in komşusu ve önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Lapid, " Dışişleri Bakanlığı, ilişkileri sürdürmek, güçlendirmek ve her iki ülkenin iyiliği adına ekonomik iş birliğini genişletmek için düzenli diyaloğu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Lapid'in Amman ziyareti, İsrail'de 13 Haziran'da Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti ile Ürdün yönetimi arasındaki ilk temas olma özelliğini taşıyor.