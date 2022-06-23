İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebilecekler" - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebilecekler"

23.06.2022 17:28
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebilecekler"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir. Bu güzel İstanbul'a, Antalya'nın güzel kumsallarına ve küçükken tatillerimi geçirdiğim o güzel yerlere İsrailliler turist olarak gidebilecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'nin İranlıların İsraillilere karşı saldırı yapacağı uyarısına ilişkin, "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşların hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse de güvenlik iş birliği sayesindedir. Türk istihbaratı çok yakın zamanda bir İran komplosunu ortaya çıkardı. Biz, Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordine aktiviteleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İran'ın bu terör saldırısı girişimlerinin arkasında olduğunu kaydeden Bakan Lapid, "Bu noktada istihbaratlar herhangi bir şekilde şüpheye yer bırakmamaktadır. İran, sadece masum turistlerin hayatına kast etmekle kalmamış, Türkiye'nin egemenliğine de kast etmişlerdir. Hiçbir ülke buna müsaade edemez. Türkiye nasıl yanıt vereceğini bilir bu konuda İranlılara" ifadelerini kullandı.

"Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir"

İranlıların saldırı yapma ihtimali konusunda İsrail'in hiçbir şey yapmadan oturmayacağını söyleyen Lapid, "Vatandaşlarına İsrail içerisinde ve dünyanın dört bir yanında yapılacak olan saldırılara ilişkin çalışacaktır. Biz de Türkiye'ye bu noktada yapmış olduğumuz seyahat uyarısını da değiştireceğiz. Türkiye bundan sonra bir numaralı turist rotalarımızdan bir tanesidir. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir. Bu güzel İstanbul'a, Antalya'nın güzel kumsallarına ve küçükken tatillerimi geçirdiğim o güzel yerlere İsrailliler turist olarak gidebilecektir" dedi.

"Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrailli havayolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatmak üzere"

İlerleyen günlerde Türkiye'nin Kudüs'ü ziyaretinde başlattığı girişimi sonuçlandıracakları bilgisini veren Lapid, "Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrailli havayolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatmak üzere. Bu bağlamda İsrail'le Türkiye arasında ilişkiler çok güzel devam etmekte. Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyaloğu da iyileştireceğiz. Umuyorum ki bu adımları çok yakın zamanda tamamlarız. Uluslararası diplomaside ayrı bir boyutunuz var. Sizinle birlikte çalışmak çok büyük bir mutluluk. İlişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum bunun. Personelinize de teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: 'Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebilecekler' - Son Dakika

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