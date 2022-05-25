İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1)

25.05.2022 12:43
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1)

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile sadece diplomasi ve güvenlik konularında değil ekonomik ilişkilerde de gelişme beklediklerini belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke arasında ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştıklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile sadece diplomasi ve güvenlik konularında değil ekonomik ilişkilerde de gelişme beklediklerini belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke arasında ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştıklarını söyledi.

Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kovid-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğine işaret eden Lapid, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz." dedi.

İki ülke arasında "iş dünyasından iş dünyasına, halktan halka" ilişki kurmak istediklerini aktaran Lapid, "iki ülkenin karşılıklı bölgesel ve küresel avantajlarından yararlanacaklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık. İki taraf arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışacağız." diye konuştu.

Diplomasinin ötesinde İsraillilerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Lapid, her gün onlarca uçakla binlerce İsraillinin Türkiye'ye gittiğini belirtti.

Lapid, ziyareti ve "verimli, dürüst, üretken" diyaloğu için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugün iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gelecek yıllara uzanan yeni bir çerçeve çizdiklerini kaydetti.

(SÜRECEK)

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) - Son Dakika
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