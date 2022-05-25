İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "İlişkilerimizi daha da geliştirmek için yeni bir çerçeve oluşturduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bugün ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yeni bir çerçeve oluşturduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Lapid, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke ilişkileri arasında iniş çıkışlar olduğunu belirten Lapid, " Türkiye, 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir. Bu yüzden biz her zaman diyaloğa ve işbirliğine nasıl döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip olan uluslar her zaman bir dönemi nasıl kapatıp diğer bir dönemi nasıl açacaklarını bilir. Biz de bugün bunu yapıyoruz. Yapmış olduğumuz anlaşmalar sonrasında Orta Doğu'da yeni bir güç oluşturuldu ve istikrarı azaltmaya çalışan teröre karşı müzakere yapıldı. Son ayda 19 İsrailli terör saldırılarında öldürüldü. Bu saldırılardan bir tanesinde 3 İsrailli caddelerde zarar gördü. Bizler de dostlarımıza bu savaşta bizimle birlikte işbirliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesinde tutmayı kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Geçen ay ABD'liler ile çok yakın bir şekilde çalışarak kararlar aldık. ABD ile aramızdaki bölünmez bu bağları ve derinden paylaşılan değerlerimizi temel stratejik çıkarlarımız temelinde devam ettireceğimizi ifade ettik" dedi.

"İşbirliğimiz emsalsiz bir boyuta ulaştı"

Türkiye tarafından yapılan bu ziyaretin büyük önem taşıdığını ifade eden Lapid, "Bir Türk dışişleri bakanının 15 yıllık bir dönem içinde yaptığı ilk ziyaret sonrasında bizler sadece diplomatik ilişkiler ve güvenlik ilişkilerimiz açısından değil, aynı zamanda ekonomik bağlarımız açısından da bir gelişme olduğunu gördük. Amacımız, ekonomik ve sivil işbirliğimiz ile insanlar arasındaki bağlantılarımızı daha da geliştirmek. Ülkelerimiz karşılıklı avantajlarını hem bölgesel hem de küresel anlamda birlikte kullanarak salgın döneminde bile, hatta siyasi gerginliklerin olduğu dönemde bile ekonomik işbirliğini artırmaya sürekli olarak devam etti. Geçen sene içerisinde işbirliğimiz emsalsiz bir boyuta ulaştı. Bu bizim memnuniyetle karşıladığımız bir süreç ancak biz çalışmaları bu haliyle kabul edemeyiz, daha da geliştirmemiz gerek" açıklamasında bulundu.

"İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor"

İsrail halkının Türkiye'ye ait değerleri oldukça sevdiğini ve bu yüzden de Türkiye'ye sık sık seyahat ettiklerini söyleyen Lapid, "Bugünkü görüşmelerimiz içerisinde sayın bakanla birlikte ortak ekonomik komisyonumuzu yeniden oluşturmayı ve yeni bir sivil havacılık anlaşması üzerinde çalışmayı kabul ettik. Diplomasinin de daha ötesinde İsrailliler, Türkiye'yi çok seviyor. Her gün onlarca uçak İsrail'den ayrılıyor ve Türkiye'ye gidiyor. Binlerce İsrailli sizin kültürünüzü, müziklerinizi, güzel plajlarınızı ve güzel pazarlarınızı çok seviyor. Sayın bakan, gerçekten çok verimli, dürüst ve sonuç veren bu görüşmemizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugün ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yeni bir çerçeve oluşturmuş olduk. Bundan sadece bizler değil, önümüzdeki yıllarda çocuklarımız da faydalanacak" ifadelerini kullandı. - KUDÜS