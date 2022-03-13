İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor" - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor"

13.03.2022 14:26

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını" söyledi.

Lapid, Romanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rumen mevkidaşı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lapid, Aurescu ile Ukrayna savaşı ve Ukraynalı Yahudilerin tahliyesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Lapid, "Romanya hükümeti bizimle yakın bir şekilde çalışıyor ve birçok hayatın kurtarılmasında son derece yardımcı oldu. Odessa'daki bir yetimhaneden gelen Yahudi çocuklar, tedavi için İsrail'e gönderilen kanserli çocuklar ve Siret sınırı üzerinden kaçan binlerce mültecinin hayatı aramızdaki iş birliği sayesinde kurtuldu." diye konuştu.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin Lapid, şunları kaydetti:

"Romanya gibi İsrail de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor. Bunun meşru bir gerekçesi yoktur. Rusya'yı ateş ve saldırılarını durdurmaya ve bu anlaşmazlığı müzakere masası etrafında çözmeye çağırıyoruz."

İsrail'in "barışçıl bir çözüme ulaşmak için elinden geleni yapacağını" kaydeden Lapid, "Bu şiddetli trajediyi bir an önce bitirmek için müttefikimiz ABD ve Avrupalı ??ortaklarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.

Romanya temasları kapsamında Başbakan Nicolae Ciuca ile bir araya gelecek olan Lapid, başkent Bükreş'teki bir mülteci merkezi ile Romanya ile Ukrayna arasındaki Siret Sınır Kapısı'nı da ziyaret edecek.

Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü teşvik eden Tel Aviv yönetimi, savaşla birlikte, Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 150 bin Ukraynalı Yahudi'yi ülkeye getirmek için yürüttüğü tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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