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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu

09.12.2021 16:23
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "İran'ın nükleer güç haline gelme çabası" ve "Gazze'deki durumu" görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile " İran'ın nükleer güç haline gelme çabası" ve " Gazze'deki durumu" görüştü.

İsrailli Bakan, Mısır'a sürpriz bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Lapid, ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, "İran'ın askeri nükleer kapasiteye sahip bir ülke olma girişimi, terörü sürekli kullanması ve Orta Doğu'ya doğurduğu tehdit, Gazze şeridindeki durum, İsrail'in 'Güvenlik karşılığında ekonomi' başlıklı planı, Gazze'deki esirler konusunun" ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, Lapid'in bölgede Mısır'ın oynadığı rolden övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "bölgede terör ve istikrarsızlıkla mücadele, Filistin meselesi, İsrail'in Filistin yönetimini güçlendirmek için adımları, ekonomik zorluklara çözüm arayışı, iki ülke arasındaki barışın ekonomik, enerji, ticaret ve tarım gibi başlıklarla derinleştirilmesi" gibi konuların da görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre Lapid, görüşmede, "Mısır, İsrail'in önemli bir stratejik ortağı. Amacım güvenlik, diplomatik ve ekonomik alandaki ilişkilerimizi ilerletmek. Uluslarımız arasındaki barış üzerinde çalışmamız önemli. Bölgeye ve iki ülke arasındaki ilişkilere tarihi düzeyde katkı sağlayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil toplantıda

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, Sisi-Lapid görüşmesine Mısır tarafından Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de katıldığı kaydedildi.

Görüşmede, iki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliğinin yanı sıra ortak çıkar konuları ve özellikle Filistin meselesinin ele alınan başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.

Sisi'nin, görüşmede, "bölgenin tüm halkları yararına iş birliği, gelişimi için uluslararası meşruiyeti getirecek, kapsamlı ve adil barışı sağlayacak iki devletli çözüm" vurgusu yaptığı aktarılırken, "Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşası çalışmaları ve İsrail-Filistin arasındaki çatışmasızlığı sürdürme girişimlerinden" bahsedildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu

İsrail, Gazze, Mısır, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Kahire'de Sisi ile İran ve Gazze'yi konuştu - Son Dakika
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