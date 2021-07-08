İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Faslı mevkidaşına Tel Aviv ziyareti için resmi davet - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita'ya İsrail'i ziyaret etmesi için resmi davet ilettiklerini belirtti.

Lapid, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda Fas'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in, kendi (Lapid) adına, Fas Dışişleri Bakanı Burita'ya Tel Aviv'e resmi bir ziyaret için davette bulunduğu mektubu ilettiğini aktardı.

Kral 6. Muhammed liderliğinde İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının, iki halk arasındaki ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu kaydeden Lapid, Fas ile İsrail arasındaki siyasi ilişkileri güçlendirmeyi ve iki ülke arasında ekonomi, teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliği yapılmasını umduğunu ifade etti.

İsrailli Bakan, iki ülke arasında birkaç hafta içinde başlaması beklenen direkt uçuşların da Fas-İsrail ilişkilerini güçlendireceğini ve turizm sektörlerini canlandıracağını belirtti.

Fas makamlarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde ise Burita'nın İsrail ziyaretinin, temmuz ayı sonunda, iki ülke arasında direkt uçuşların başlamasının ardından gerçekleşeceği ifade ediliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Ushpiz'in "iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek" amacıyla Fas'a gittiğini duyurmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv ile Rabat arasında geçen yıl varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail, 11 Ocak'ta eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "Yakında karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirmeyi umuyoruz." demişti.