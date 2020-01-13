İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı

6 saat önce

İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı, System.String[]

İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.

Katz, Twitter hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıları ve İsrail'e yönelik tehditlerine ara vermediğini belirtti.

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın sıkıntıları şiddetlendikçe "kibrinin" de arttığını savundu.

Katz, açıklamasına şöyle devam etti:

"İranlı efendilerinin, suikast ihtimali konusunda uyarması üzerine Nasrallah, bulunduğu sığınağın bir kat daha aşağısına inmek zorunda kaldı. İsrail'e meydan okumaya devam ederse, sığınağının ona bir faydası olmayacak."

İsrail, Nasrallah'ın birkaç senedir suikast endişesiyle bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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