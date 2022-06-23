Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

23.06.2022 14:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile Türk dışişleri arasındaki ikili siyasi ve bölgesel istişarelerin önem taşıdığını belirterek, "Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile Türk dışişleri arasındaki ikili siyasi ve bölgesel istişarelerin önem taşıdığını belirterek, "Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile güvenlik konusunda iş birliği içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti, Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar, temas halindeler ve şunu söylemek isterim; bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir." ???????

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı Çavuşoğlu: '(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık' Çavuşoğlu: '(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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