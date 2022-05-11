İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: Filistinlilere, Gazeteci Shireen Abu Aqla'nın Ölümüyle İlgili Ortak Soruşturma Önerdik - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Al Jazeera'nin kadın muhabiri Shireen Abu Aqla'nın Batı Şeria'daki mülteci kampında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Lapid, "Filistinlilere, gazeteci Shireen Abu Aqla'nın üzücü ölümüne ilişkin ortak bir patolojik soruşturma önerdik. Çatışma bölgesindeki gazeteciler korunmalıdır ve gerçeğe ulaşmak için hepimizin sorumluluğu var" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, sosyal medya hesabında, Batı Şeria'daki mülteci kampında İsrail güçleri tarafından öldürülen 51 yaşındaki Al Jazeera muhabiri Aqla'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Lapid, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistinlilere, gazeteci Shireen Abu Aqla'nın üzücü ölümüne ilişkin ortak bir patolojik soruşturma önerdik. Çatışma bölgesindeki gazeteciler korunmalıdır ve gerçeğe ulaşmak için hepimizin sorumluluğu var. İsrail güvenlik güçleri, gereken her yerde terörizmi ve İsraillilerin öldürülmesini önlemek için faaliyetlerine devam edecektir."

AB FİLİSTİN DELEGASYONU: ÇATIŞMA HABERLERİ YAPAN GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNLULUKTUR

AB Filistin Delegasyonu'nun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında ise şöyle denildi:

"İsrail güvenlik güçlerinin Cenin'deki saldırılarını bildiren Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Aqla'nın öldürülmesinden dolayı şaşkınlık içindeyiz. Ailesine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve failleri adalete teslim etmek için hızlı ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Çatışma haberleri yapan gazetecilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak zorunluluktur."

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ NİDES: AQLA'NIN ÖLÜMÜ VE YARALANAN DİĞER GAZETECİ İÇİN ESASLI BİR SORUŞTURMAYI TEŞVİK EDİYORUM

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan-Filistinli Al Jazeera Arapça ve Al Jazeera İngilizce muhabiri Shireen Abu Aqla'nın ölümünü öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Aqla'nın ölümü ve yaralanan en az bir diğer gazeteci için esaslı bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyorum."