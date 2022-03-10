İsrail Dışişleri Bakanı, "gerilimi düşürmek için" Ramazan ayı öncesinde Ürdün Kralı ile görüştü - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın yaklaştığı dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs'te "artan gerilimi düşürmek" için görüştüğü bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, başkent Amman'da İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Lapid, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Özellikle Ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı öncesinde gerilimin düşürülmesi, karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi üzerine birlikte çalışmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Bizim Ürdün Krallığı ile ayrıcalıklı ilişkimiz çocuklarımız için daha iyi bir geleceği garantiliyor. Aramızdaki barış sadece komşuluk değil halklarımıza karşı ahlaki sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Lapid'in, görüşmede "iki ülke ilişkileri, bölgesel meseleler, yenilenebilir enerjide iş birliği konularını" Kral Abdullah ile ele aldığı aktarıldı.

İsrail'de 2021 yazında yeni hükümetin kurulmasından bugüne Lapid'in, Ürdün Kralı Abdullah ile ikinci kez görüştüğü vurgulandı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'dan yapılan açıklamada ise Kral 2. Abdullah'ın görüşmede "iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünün korunması gerektiğine dikkati çeken Kral 2. Abdullah, "huzurun korunması ve iki devletli çözümü engelleyen tüm tek taraflı girişimlerin durdurulması" uyarısında bulundu.

Görüşmede, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Ürdün Kraliyet Ofisi Müdürü Cafer Hasan'ın da bulunduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle de Eski Şehir bölgesinde son bir hafta içinde bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla İsrail polisinin ateş açması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail basınında, Ramazan ayında Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında gerilimin tırmanabileceği yönünde haberler yer almıştı.