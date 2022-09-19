Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların "hükümetin onayına bağlı olduğu" vurgulandı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Ankara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi - Son Dakika

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