Son Dakika Haberleri: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda Gaz Bombası Patladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda Gaz Bombası Patladı

25 dakika önce

İsrail Dışişleri Bakanlığının deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda Gaz Bombası Patladı, System.String[]
İsrail Dışişleri Bakanlığının deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Kudüs'te yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait 'el bombalarının' saklandığı bir depoda göz yaşartıcı gaz bombasının infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada çevreye salınan gazı soluyan 3 güvenlik görevlisi etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de Bakanlığın, göz yaşartıcı gazın binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışanlarına klimaları kapatma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:48 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor

Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:13:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda Gaz Bombası Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]