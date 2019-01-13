İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda Gaz Bombası Patladı
25 dakika önce
İsrail Dışişleri Bakanlığının deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.
İsrail
Dışişleri Bakanlığının deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Kudüs
'te yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait 'el bombalarının' saklandığı bir depoda göz yaşartıcı gaz bombasının infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada çevreye salınan gazı soluyan 3 güvenlik görevlisi etkilendi." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de Bakanlığın, göz yaşartıcı gazın binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışanlarına klimaları kapatma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:48 Kaynak: AA
Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek
Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi
ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı