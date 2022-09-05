İsrail, Rabat Büyükelçiliği'ndeki "kadın istismarı" ve "taciz" iddialarıyla ilgili soruşturma açtı - Son Dakika
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İsrail, Rabat Büyükelçiliği'ndeki "kadın istismarı" ve "taciz" iddialarıyla ilgili soruşturma açtı

05.09.2022 22:56
İsrail, Rabat Büyükelçiliği'ndeki "kadın istismarı" ve "taciz" iddialarıyla ilgili soruşturma açtı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'na, elçilikte geçen hafta üst düzey bir diplomat tarafından kadın istismarı, cinsel taciz ve başka ahlaki suçlar işlendiği yönünde şikayetler geldiği kaydedildi.

Bakanlığın bunun üzerine soruşturma açtığı ve geçen hafta, aralarında Genel Müfettiş Hagay Behar'ın da olduğu Bakanlıktan üst düzey bir heyeti acilen Fas'a gönderdiği aktarıldı.

Soruşturmanın odağındaki ismin, Büyükelçi David Govrin olduğu ifade edildi. Haberde, Govrin'in hakkındaki iddiaların ardından soruşturma için İsrail'e çağrıldığı bilgisi geçildi.

Soruşturulacak suçlar arasında, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte Fas Kraliyet Divanı'ndan gelen değerli bir hediyenin çalınması ya da kaybolması ve bu hediyeden Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirilmemesinin de yer aldığı dile getirildi.

Haberde, Sami Cohen isimli bir iş adamının, halihazırdaki İsrail Başbakanı Yair Lapid (Dışişleri Bakanı olduğu dönemde), Adalet Bakanı Gideon Sa'ar ve İçişleri Bakanı Ayelet Shaked gibi üst düzey yetkilileri ağırlaması ve hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Govrin'in dostu olması sebebiyle İsrailli yetkililerle Faslı temsilciler arasında görüşmeler ayarlamasının da soruşturulduğu aktarıldı.

Söz konusu iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda bunun, İsrail ile Fas arasındaki hassas ilişkiler için "tehlikeli bir olay" olacağı kaydedildi.

Fas-İsrail ilişkilerinde ivme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

YORUMLAR
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İsrail'den 'Türkiye ile anlaşmayı onayladık' açıklaması geldi! İşte sonraki aşama İsrail'den 'Türkiye ile anlaşmayı onayladık' açıklaması geldi! İşte sonraki aşama TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Rabat Büyükelçiliği'ndeki 'kadın istismarı' ve 'taciz' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı - Son Dakika

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