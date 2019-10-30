İsrail Dışişleri Bakanlığında grev: Ankara dahil dünyadaki tüm büyükelçilikler kapandı

İsrail Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bütçesinde kesintiye gidilmesi sebebiyle, Tel Aviv'in dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarında greve gidildi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da çarşamba günü kapandı. Krizin ne kadar süreceği bilinmiyor.



İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada "İsrail Istanbul Başkonsolosluğu dahil olmak üzere, dünyadaki İsrail diplomatik temsilcilikleri bugün grev dolayısıyla kapalı olacaktır ve ve konsolosluk ve vize hizmetleri verilmeyecektir." denildi.