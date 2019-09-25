Son Dakika Haberleri: İsrail dışişleri ve savunma komite başkanı polis eşliğinde mescid'i aksa'ya girdi
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İsrail dışişleri ve savunma komite başkanı polis eşliğinde mescid'i aksa'ya girdi

1 saat önce

İsrail'in eski Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) Direktörü ve mevcut Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid'i Aksa'ya girdi.

İsrail dışişleri ve savunma komite başkanı polis eşliğinde mescid'i aksa'ya girdi, System.String[]

İsrail'in eski Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) Direktörü ve mevcut Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid'i Aksa'ya girdi.

Filistin haber ajansı ALRAY'da yer alan habere göre, Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter, İsrail polisi eşliğinde Mescid'i Aksa'ya girdi. İsrail polisi yerel saat ile 07.30'da Mughrabi Kapısı'nı açtı ve Dichter, polis eşliğinde avluları gezdi.

Habere göre, Dichter'le birlikte birçok Yahudi yerleşimci de içeri girip, 'kışkırtıcı bir şekilde' avluda gezdi ve 'Tapınak Dağı' hakkında açıklamaları dinlediler. Öte yandan orada bulunan cemaat, öğrenciler ve Aksa'nın muhafızlarının sloganlar atarak, Dichter ve diğer Yahudi grubun serbestçe dolaşmasını engellemeye çalıştıkları belirtildi.

2017 yılında İsrailli vekillerin 3 ayda bir Mescid-i Aksa'ya girişlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından izin verilmiş ve daha sonra İsrail polisine verilen talimatla birlikte bu süre ayda bire inmişti.

İsrail, Polis, Aksa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
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