"İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır' iddiası - Son Dakika

"İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası

6 saat önce

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile "müzakereye hazır olduklarını söyledikleri" iddia edildi.

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile "müzakereye hazır olduklarını söyledikleri" iddia edildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer, "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi.

Bununla birlikte söz konusu paylaşımda İsrail tarafının Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğal gaz boru hattını, " Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediği" öne sürüldü.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.

Türkiye, Ankara, Avrupa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
06:56 Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
06:48 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Son Dakika
06:45 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
06:40 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
06:36 Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 07:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]