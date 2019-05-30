Son Dakika Haberleri: İsrail, Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açtı
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İsrail, Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açtı

1 saat önce

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, işgal altındaki doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurdu.

İsrail, Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açtı, System.String[]
İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, işgal altındaki doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurdu.
Yahudi yerleşimcilere ait Kanal 7 televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, bakanlığın, Kudüs'te 805 yeni yerleşim birimi inşası için ihale açtığı belirtildi.
Haberde, yeni konutların Doğu Kudüs'teki "Ramot" ve "Pisgat Ze'ev" yerleşim birimlerinde inşa edileceği dile getirildi.
İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bu kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı olan damadı Jared Kushner'in Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesiyle eş zamanlı olarak açıklandığı aktarıldı.
Filistinli ve İsrailli örgütler, Trump'ın göreve başlamasından bu yana İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimi inşası faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:41 Kaynak: AA
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