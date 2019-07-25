Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
Son Dakika Dünya Haber

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı

40 dakika önce

İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı.

İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
Doğu Kudüs, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını göğsünden vuran genç, onu hastaneye bırakıp kaçtı! İşte o anlar Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]