İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımına başladı
40 dakika önce
İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı.
İsrail
, Doğu Kudüs
'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 16 binanın yıkımına başladı. Onlarca kişinin evsiz kalmasına neden olacak işleme Filistinliler ve uluslararası kamuoyu itiraz etmesine rağmen İsrailli yetkililer geri adım atmadı
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46
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