Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Binayı Yıktı - Kudüs

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Binayı Yıktı - Kudüs

7 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binanın İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri tarafından yıkılması Yapının sahibi Halid el-Malhi ile röportaj İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binanın İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri tarafından yıkılması
Yapının sahibi Halid el-Malhi ile röportaj İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz Mahallesi'ndeki binanın yıkımı için çok sayıda polis eşliğinde bölgeye geldi. Filistinlilere ait bina, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerlerle yıkıldı.

Yıkımın ardından AA muhabirine konuşan yapının sahibi Halid el-Malhi, yıkılan binanın 3 dükkan ve 3 daireden oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce İsrail'e bağlı belediyenin kendisinden binayı boşaltmasını istediğini belirten Malhi, "Onlara bu dükkanların 20 yıl önce inşa edildiğini ve bu dükkanlarda araç tamiri yaptığımızı, ruhsatımız olduğunu söyledim. Ancak pazartesi günü binanın 24 saat içinde boşaltılması için tebligat gönderdiler ve bugün gelip yıkımı yaptılar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel
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