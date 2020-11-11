İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı - Son Dakika

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı

11.11.2020 15:59

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki daireden oluşan binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkarak bir aileyi daha evsiz bıraktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki daireden oluşan binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkarak bir aileyi daha evsiz bıraktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri çok sayıda İsrail polisiyle Doğu Kudüs'ün Et-Tur mahallesinde Ahmet Ebu'l Hava'ya ait binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

Ev sahibinin kardeşi Yasir Ebu'l Hava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kardeşine ait iki katlı binayı ikinci kez yıktığına dikkati çekerek, kardeşi Ahmet ile eşi ve oğullarının da gözaltına alındığını belirtti.

Ebu'l Hava, İsrail güçlerinin yıkımı gerçekleştirmeden önce tüm bölgeyi "güvenlik kordonuna" aldığını ifade ederek, İsrail'in yıkım politikasına tepki gösterdi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020'nin başından bu yana Doğu Kudüs'te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı - Son Dakika


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