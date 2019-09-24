İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Et-Tur Mahallesi'nde bulunan Filistinli İsa Halil'e ait inşaat halindeki ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler buldozerlerle Halil ailesine ait yapıyı yerle bir etti.

Filistinli İsa Halil'in babası Muhammed Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 3 yıl İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra yeni çıktığını ve evlenme arifesinde olduğunu belirterek, "Oğlum İsa, evlenmek için ev yapıyordu. Ancak işgal devleti muradına ermesine izin vermedi." dedi.

İsrail polislerinin yıkıma tepki gösteren oğulları İsa ve Kusay'ı önce darbettiğini, sonra da gözaltına aldığını aktaran Filistinli baba, oğullarının Kudüs'ten uzaklaştırılabileceklerini kaydetti.

Baba Halil, Kudüs'ün ve burada yaşayan Filistinlilerin çok zor zamanlardan geçtiğine dikkati çekerek, bu durumdan kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, İsrail yönetimi 2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.