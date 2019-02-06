Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te İşgale Devam Ediyor

İsrail Doğu Kudüs'te İşgale Devam Ediyor

1 saat önce

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşası çerçevesinde 13 yeni konut planını onayladı.

İsrail Doğu Kudüs'te İşgale Devam Ediyor, System.String[]
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşası çerçevesinde 13 yeni konut planını onayladı.

İsrail resmi radyosunun haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 13 yeni konutun inşa edilmesini öngören plana onay verdi.

Söz konusu yasa dışı konutların Şeyh Cerrah'ın hangi bölgesine inşa edileceğine ilişkin bilgi verilmezken, burada ikamet eden Filistinli ailelerin, "tazminat" ödenerek başka bir bölgeye tahliye edileceği belirtildi.

İsrail gözünü diktiği Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakar Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakar Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekanın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerinin bulunduğu arazinin yıllar öncesinde Yahudilere ait olduğunu iddia ederek 20 gün içinde evlerini boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu. Evleri boşaltılması istenen Filistinli aileler ise söz konusu araziyi yıllar öncesinde Ürdün devletinden satın aldıklarını dile getiriyor.

İsrail'in parça parça ele geçirdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'nde geçen yıl da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:39 Kaynak: AA

İsrail, Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel
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