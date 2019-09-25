Son Dakika Haberleri: İsrail Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı
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İsrail Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı

1 saat önce

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yeni Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla kurulan çadırı yıktı.

İsrail Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı, System.String[]

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yeni Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla kurulan çadırı yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Es-Sevahire bölgesine sabah erken saatte baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada aktivistler tarafından yerleşim birimleriyle mücadele için kurulan çadırı yıktı.

İsrail askerleri, aktivistlerden bölgeyi terk etmelerini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, bölge sakinleri ve aktivistler, İsrail'in, arazilerini istila ederek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürme girişimleriyle mücadele için cuma günü bir çadır kuracaklarını ve oturma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğu kırsalındaki Es-Sevahire bölgesine birkaç hafta önce prefabrik evler yerleştirmişti.

Filistinliler, burada Ölü Deniz kıyısındaki Sevahire beldesi arazilerinin büyük kısmını ele geçiren bir yerleşim birimi inşa edilmesinden endişe ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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