İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bakanlığın resmi Facebook sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Dubai'deki fuara katılım için resmi anlaşma BAE'de imzalandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İsrail'in fuara katılımının bölgedeki konumuna olumlu yansıması olacağını kaydetti.

İsrail devlet televizyonu da anlaşmayı Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in Dubai ziyareti sırasında imzaladığını aktardı.

Rotem'in, BAE hükümeti ve EXPO yönetimi yetkilileriyle hazırlıklara ilişkin görüştüğü belirtilen haberde, BAE ile yapılan görüşmelerde, İsraillilere sergi süresince Dubai'yi ziyaretleri için giriş vizesi verme olasılığının ele alındığı ancak henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuara katılacağı bildirilmişti.



EXPO 2020 Dünya Fuarı'nın 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenmesi bekleniyor.