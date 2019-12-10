Son Dakika Haberleri: İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı
Son Dakika Güncel İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı

6 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı, System.String[]

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bakanlığın resmi Facebook sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Dubai'deki fuara katılım için resmi anlaşma BAE'de imzalandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İsrail'in fuara katılımının bölgedeki konumuna olumlu yansıması olacağını kaydetti.

İsrail devlet televizyonu da anlaşmayı Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in Dubai ziyareti sırasında imzaladığını aktardı.

Rotem'in, BAE hükümeti ve EXPO yönetimi yetkilileriyle hazırlıklara ilişkin görüştüğü belirtilen haberde, BAE ile yapılan görüşmelerde, İsraillilere sergi süresince Dubai'yi ziyaretleri için giriş vizesi verme olasılığının ele alındığı ancak henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuara katılacağı bildirilmişti.


EXPO 2020 Dünya Fuarı'nın 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenmesi bekleniyor.

İsrail, Dubai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başsavcısı, Batı Şeria'yı himayesi altına almak isteyen Netanyahu'yu uyardı
Okulda fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail, Dubai'deki EXPO 2020'ye katılım anlaşmasını imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]