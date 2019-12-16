İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti - Son Dakika
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İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

6 saat önce

İsrail'e kurulduğu yıl olan 1948'den bu yana dünyanın diğer bölgelerinden 3 milyon 300 bin Yahudi'nin göç ettiği açıklandı.

İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti, System.String[]

İsrail'e kurulduğu yıl olan 1948'den bu yana dünyanın diğer bölgelerinden 3 milyon 300 bin Yahudi'nin göç ettiği açıklandı.

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan raporda, İsrail'e göç eden 3 milyon 300 bin Yahudi'nin yüzde 43'ünden fazlasının 1990'dan sonra bu ülkeye geldiği belirtildi.

Bu yılın ilk 10 ayında 27 bin 300 Yahudi'nin İsrail'e göç ettiği, bu rakamda 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 20 artış yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in 2018 yılı başındaki resmi rakamlara göre, dünya genelinde 14,7 milyon Yahudi bulunuyor ve bunların 6,6 milyonu İsrail'de, 5,7 milyonu ABD'de, geri kalanları da dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Yahudi'ye ülkeye göç etme hakkı sağlayan İsrail, BM'nin 194 sayılı kararının uygulanmasına karşı çıkarak, 1948'de zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin ülkelerine dönmelerine ise engel oluyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e yerleşmeye de teşvik ediyor.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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