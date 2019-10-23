İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
1 saat önce
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyinde düştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:02 Kaynak: AA
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyinde düştü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa bir süre önce rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Lübnan bölgesine düştüğü" ifade edildi.
Açıklamada, İHA'nın düşme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
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