Son Dakika Haberleri: İsrail'e ait iki insansız hava aracı Lübnan'da düştü
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İsrail'e ait iki insansız hava aracı Lübnan'da düştü

38 dakika önce

Lübnan makamları, gece saat 02:30 sularında başkent Beyrut'ta İsrail'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

İsrail'e ait iki insansız hava aracı Lübnan'da düştü, System.String[]

Lübnan makamları, gece saat 02: 30 sularında başkent Beyrut'ta İsrail'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.


İHA'lardan ilkinin Beyrut'un güneyinde, Hizbullah örgütünün kalesi konumundaki Dahya semtinde bir bölgede havada infilak ettirildiği diğerinin de yakında bir noktada düştüğü belirtildi.

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Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:30 
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