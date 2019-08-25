İsrail'e ait iki insansız hava aracı Lübnan'da düştü

Lübnan makamları, gece saat 02: 30 sularında başkent Beyrut'ta İsrail'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.



İHA'lardan ilkinin Beyrut'un güneyinde, Hizbullah örgütünün kalesi konumundaki Dahya semtinde bir bölgede havada infilak ettirildiği diğerinin de yakında bir noktada düştüğü belirtildi.