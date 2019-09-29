Son Dakika Haberleri: İsrail'e hesap sorun çağrısı
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İsrail'e hesap sorun çağrısı

1 saat önce

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti'ne bağlı Hukuk Komisyonu, uluslararası toplum ve örgütlerden İsrail'den hesap sorulması talebinde bulundu.

İsrail'e hesap sorun çağrısı, System.String[]

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti'ne bağlı Hukuk Komisyonu, uluslararası toplum ve örgütlerden İsrail'den hesap sorulması talebinde bulundu.

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti'ne bağlı Hukuk Komisyonu ve Uluslararası İletişim Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde sivillerin hedef alınmasından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, işgalci İsrail kuvvetlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan sivilleri hedef almasının şiddetle kınandığı vurgulandı.

İsrail'in savaş suçları işlemesinin durdurulması ve Gazze ablukasının kaldırılmasının talep edildiği açıklamada, Hukuk Komisyonu, uluslararası toplum ve örgütlerden gösterilerde sivilleri hedef almasından dolayı İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

Sivil göstericilere karşı aşırı güç kullandığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun göstericilere gerçek mermiyle, kauçuk kaplı mermilerle ateş açıldığı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı belirtildi.

Komisyon, Birleşmiş Milletler ve Cenevre Anlaşması'nda akde taraf olanlardan, göstericilerin hedef alınarak öldürülmesinin durdurulması ve Filistinlilerin korunması yönünde hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı geçen cuma yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan sivillerden iki Filistinlinin şehit edildiği 63 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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