Son Dakika Haberleri: İsrail'e Roket Saldırısı: En Az 6 Yaralı

İsrail'e Roket Saldırısı: En Az 6 Yaralı

28 dakika önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı.

İsrail'e Roket Saldırısı: En Az 6 Yaralı, System.String[]
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların Meir Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin medyası, Hamas'ın, İsrail güçlerince düzenlenebilecek karşı saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.

İSRAİL POLİSİ ROKETİN ÇARPTIĞI EVDE YANGIN ÇIKTIĞINI VE YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ

İsrailli yetkililer, fırlatılan roketin Hamas'ın kullandığı mühimmatlara benzediğini ileri sürerek saldırının bu örgüt tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Tel Aviv, İsrail, Güncel
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