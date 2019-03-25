İsrail'e Roket Saldırısı: En Az 6 Yaralı
28 dakika önce
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı.
İsrail
'in başkenti Tel Aviv
yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD
'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların Meir Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin
medyası, Hamas
'ın, İsrail güçlerince düzenlenebilecek karşı saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.
İSRAİL POLİSİ ROKETİN ÇARPTIĞI EVDE YANGIN ÇIKTIĞINI VE YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ
İsrailli yetkililer, fırlatılan roketin Hamas'ın kullandığı mühimmatlara benzediğini ileri sürerek saldırının bu örgüt tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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