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İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum - Son Dakika

İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum

Son Güncelleme: 18.10.2023 18:43

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısına tepki gösteren Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Adolf Hitler'e rahmet okudu. Sezen, "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Gazze'de hastaneyi vuran İsrail'e tepki gösterirken, Adolf Hitler'e rahmet okudu. AK Partili Sezen, "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

HASTANE SALDIRISINDA 473 KİŞİ CAN VERDİ

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail, l-Ehli Baptist Hastanesi'ne savaş uçaklarıyla saldırdı. Füze saldırısında 473 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN TARTIŞMA YARATACAK "HİTLER"ÇIKIŞI

İsrail'in katliamına dünyadan tepki yağarken, Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. İsrail'e tepki gösteren Sezen, Adolf Hitler'e rahmet okudu.

İsrail'e tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum
Atakum Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen

"HİTLER'İ BİR KEZ DAHA RAHMETLE ANIYORUM"

AK Partili Süleyman Sezen, belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Bugün dünyayı karıştıran Siyonist İsrail, her taşın, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."

Adolf Hitler, Atakum, Samsun, İsrail, Gazze, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum - Son Dakika
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