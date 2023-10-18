İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum

Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Gazze'de hastaneyi vuran İsrail'e tepki gösterirken, Adolf Hitler'e rahmet okudu. AK Partili Sezen, "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

HASTANE SALDIRISINDA 473 KİŞİ CAN VERDİ

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail, l-Ehli Baptist Hastanesi'ne savaş uçaklarıyla saldırdı. Füze saldırısında 473 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN TARTIŞMA YARATACAK "HİTLER"ÇIKIŞI

İsrail'in katliamına dünyadan tepki yağarken, Samsun Atakum Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. İsrail'e tepki gösteren Sezen, Adolf Hitler'e rahmet okudu.

Atakum Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen

"HİTLER'İ BİR KEZ DAHA RAHMETLE ANIYORUM"

AK Partili Süleyman Sezen, belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru. Bugün dünyayı karıştıran Siyonist İsrail, her taşın, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."