İsrail'e, "ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olma" suçlaması - Son Dakika

İsrail'e, "ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olma" suçlaması

22.03.2021 05:07
İsrail'e,

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, İsrail'i, ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olmakla suçladı.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, İsrail'i, ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olmakla suçladı.

Şeyh Salah, Al-Jazeera televizyon kanalında hazırlanan programda, "İsrail istihbaratı, ülkedeki Arap toplumuna karşı sistematik suçların işlenmesi konusunda suç ortağıdır." dedi.

Şeyh Salah, İsrail iç güvenlik biriminden eski bir yetkilinin kendisine "ordunun İsrail içindeki çetelerin en önemli silah kaynaklarından biri olduğu" bilgisini verdiğini ifade etti.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği tarih itibarıyla Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasını ifade eden "Nekbe" (Büyük Felaket) döneminde yaşadıkları yerlerden ayrılmayanlar 48 Arapları olarak tanınıyor. İsrail'in kuruluş döneminden bu yana ilk işgal edilen bölgelerde bugün yaşamaya devam eden Filistinli sayısı yaklaşık 1,6 milyonu buluyor.

Ülke içinde iskan ve çalışma imkanları bakımından ayrımcılığa tabi tutulduklarını belirten 48 Arapları, İsrail polisini, kendi toplumları içindeki suçlara karşı maksatlı olarak mücadele etmemekle suçluyor. İsrail polisinin bu maksatlı tutumu, Filistinliler tarafından sık sık protesto ediliyor.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı. Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "kuzey kanadı" ve "güney kanadı" olarak ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçildi.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Filistin, İsrail, İşgal, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'e, 'ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olma' suçlaması - Son Dakika


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