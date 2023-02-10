İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı

10.02.2023 18:34

? İsrail arama-kurtarma ekibi, Zeytin Dalları adını verdikleri insani yardım kapsamında depremlerden zarar gören bölgelerdeki çalışmalarına hızla devam ediyor.

? İsrail arama-kurtarma ekibi, Zeytin Dalları adını verdikleri insani yardım kapsamında depremlerden zarar gören bölgelerdeki çalışmalarına hızla devam ediyor. İsrailli kurtarıcılar, Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki bir çocuğu bu sabah enkazdan sağ kurtardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün 10 yaşında bir depremzedeyi enkazdan sağ çıkartan ekibin komutanıyla konuştuğunu belirtip, 'Kim bir canı kurtarırsa bütün dünyayı kurtarmış gibi olur. Halihazırda birçok dünyayı kurtarmayı başardınız ' tebrikler? açıklamasını yaptı.

İsrail'den yapılan açıklamada Zeytin Dalları adı verilen insani yardım kapsamında dün 8 kişiyi enkaz altında sağ çıkartıldığı, toplamda 18 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada 'Bu sabah kurtarma ekipleri, Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde bir evin yıkıntıları arasında mahsur kalan 10 yaşındaki bir çocuğu bir saat süren operasyonda bulup kurtardı. Kurtarma ekipleri, kurtarma sırasında çocuğa hayat kurtaran tıbbi tedavi sağladı ve ardından, daha fazla tıbbi tedavi için onu bir hastaneye nakletti' denildi.

Doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan bir tıbbi ekip ise Kahramanmaraş'ta depremler sırasında terk edilen bir hastanenin yeniden açılmasına yardım edip, tedaviye başladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı

Kahramanmaraş, Zeytin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Son dakika: Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:20 Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
17:16 Hatay'a giden yardım tırlarının önünü kesen yağmacılar yakalandı
16:58 Haydi GSM operatörleri sıra sizde! Depremzedeler ve yakınları elinizi taşın altına sokmanızı bekliyor
16:47 Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı
16:45 Yardım organizasyonuna katılan Adnan Polat, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı
16:12 Hatay'da anne ve 3 çocuğu, 107 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:12 Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı
16:14 10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 18:51:32. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ekibi 5'inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement