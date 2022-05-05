İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti - Son Dakika

Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması
Yahudilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmesi
İsrail askerlerinin caminin girişinde kimlik kontrolü yapması
Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar
Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recebi ile röpoeratj EL HALİL - İsrail yönetiminin İsrail Bağımsızlık Günü'nü kutlamak bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı diktiği bildirildi.
Kaynak: AA
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