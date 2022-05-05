İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti - Son Dakika
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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti

05.05.2022 17:09

Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması Yahudilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmesi İsrail askerlerinin caminin girişinde kimlik kontrolü yapması Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recebi ile röpoeratj EL HALİL - İsrail...

Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması

Yahudilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmesi

İsrail askerlerinin caminin girişinde kimlik kontrolü yapması

Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar

Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recebi ile röpoeratj EL HALİL - İsrail yönetiminin İsrail Bağımsızlık Günü'nü kutlamak bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı diktiği bildirildi.

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti

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Bağımsızlık, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti - Son Dakika
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