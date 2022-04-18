İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika
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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

18.04.2022 13:08
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

EL İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı.

EL İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi, El Halil İslami Vakıflar Müdürlüğüne Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nin pazartesi ve salı günleri için Müslümanların girişine kapatıldığını bildirdi." dedi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni tamamen Yahudi yerleşimciler için açmayı planladığını aktaran Recebi, "Cami Müslümanlara ait, Yahudilerin buna hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar, son günlerde Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

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Batı Şeria, İsrail, Mescit, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika


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