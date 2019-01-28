Son Dakika Haberleri: İsrail El-Halil'deki Uluslararası Misyonun Görev Süresini Uzatmayacak

İsrail El-Halil'deki Uluslararası Misyonun Görev Süresini Uzatmayacak

1 saat önce

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmayacak.

İsrail El-Halil'deki Uluslararası Misyonun Görev Süresini Uzatmayacak, System.String[]
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmayacak.

Başbakanlığa ait Twitter hesabından yapılan kısa açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail basını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere ait lobilerin baskısı sonucu Netanyahu'nun bu kararı aldığını yazdı.

Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'ın görev süresi bu ay sonunda bitiyor.

Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:17 Kaynak: AA

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