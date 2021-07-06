İsrail, elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek - Son Dakika

İsrail yönetimi ile Güney Kore, 700 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takası için anlaştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Güney Kore'nin Kovid-19 aşısı takası yapacağı belirtildi.
Varılan mutabakat sonucu İsrail'in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech- Pfizer aşısını Güney Kore'ye vereceği ifade edildi.
Karşılığında ise Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail'e göndereceği kaydedildi.
Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti
İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.
Karşılığında ise Filistin'in BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail'e gönderilecekti.
Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.
Kaynak: AA
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