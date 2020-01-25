İsrail, en az 8 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi - Son Dakika
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İsrail, en az 8 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi

17 dakika önce

İsrail, en az 8 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinden uzaklaştırma cezası kesti.

İsrail, en az 8 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi, System.String[]

İsrail, en az 8 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinden uzaklaştırma cezası kesti.

Filistinli sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi", yaptığı yazılı açıklamada İsrail makamlarının, aralarında 2 gazeteci, 1 öğretmen ve bazı aktivistlerin de bulunduğu en az 8 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden uzaklaştırma cezası verdiğini duyurdu.

Açıklamada, cezaların 15 gün ila 4 ay arasında değiştiği kaydedildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya dün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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