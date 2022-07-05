İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması

05.07.2022 21:27
İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası Kariş'e işaret ederek, "ülkesinin ekonomik sularında bulunan platforma zarar vermeye yönelik her türlü girişime çeşitli yollarla yanıt vereceklerini" söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası Kariş'e işaret ederek, "ülkesinin ekonomik sularında bulunan platforma zarar vermeye yönelik her türlü girişime çeşitli yollarla yanıt vereceklerini" söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Elharrar, Lübnan ile İsrail arasındaki ihtilaflı deniz sahası Kariş'te ülkesinin sondaj sahasını ziyareti sırasında bazı açıklamalarda bulundu.

Kariş'in "İsrail devletinin ekonomik ve stratejik mülklerinden biri" olduğu iddia eden Elharrar, "İsrail'in ekonomik sularında bulunan platforma zarar vermeye yönelik her türlü girişime elimizdeki çeşitli yollarla yanıt verilecektir." diye konuştu.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Olaydan sonra Lübnan Hizbullah'ı bir açıklama yaparak, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.???????

YORUMLAR
500
İsrail, doğal gaz sahasını hedef alan Hizbullah'a ait 3 İHA düşürdü İsrail, doğal gaz sahasını hedef alan Hizbullah'a ait 3 İHA düşürdü Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail ile eylülde anlaşmayı öngördüklerini söyledi Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail ile eylülde anlaşmayı öngördüklerini söyledi
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement