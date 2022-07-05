İsrail Enerji Bakanı, Lübnan'la ihtilaflı Kariş sahasına olası saldırı konusunda uyardı Açıklaması

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası Kariş'e işaret ederek, "ülkesinin ekonomik sularında bulunan platforma zarar vermeye yönelik her türlü girişime çeşitli yollarla yanıt vereceklerini" söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Elharrar, Lübnan ile İsrail arasındaki ihtilaflı deniz sahası Kariş'te ülkesinin sondaj sahasını ziyareti sırasında bazı açıklamalarda bulundu.

Kariş'in "İsrail devletinin ekonomik ve stratejik mülklerinden biri" olduğu iddia eden Elharrar, "İsrail'in ekonomik sularında bulunan platforma zarar vermeye yönelik her türlü girişime elimizdeki çeşitli yollarla yanıt verilecektir." diye konuştu.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Olaydan sonra Lübnan Hizbullah'ı bir açıklama yaparak, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.???????