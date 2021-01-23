İsrail Enerji Bakanı Steinitz: "Türkiye Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse memnuniyet duyarım" - Son Dakika

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: "Türkiye Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse memnuniyet duyarım"

23.01.2021 14:17
İsrail Enerji Bakanı Steinitz:

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak istemesi halinde memnuniyet duyacağını ve bunun ticari ilişkiler için iyi olacağını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak istemesi halinde memnuniyet duyacağını ve bunun ticari ilişkiler için iyi olacağını söyledi.

Steinitz, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıllarda gündeme gelen ve İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesini öngören projeye değinen Steinitz, "Yaklaşık 5,5 yıl önce Enerji Bakanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiştik. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail gazını bir boru hattıyla (Leviathan-Ceyhan) Türkiye'ye ihraç etme olasılığını konuştuk. Enerji Bakanlığı uzmanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Ancak maalesef sonuçsuz kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesi projesini yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirten Steinitz, "Şahsen umuyorum ki Türkiye bölgesel meydan okumacı rolünden yönünü bazı komşularıyla bölgesel iş birliğine doğru değiştirir. Bu açıdan Türkiye bölgesel iş birliğinin bir parçası olarak Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse bundan memnuniyet duyarım." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ticari ilişkiler için de iyi olacağını kaydeden İsrailli Bakan, "Doğu Akdeniz Gaz Forumu için Türkiye'ye kapıyı hiçbir zaman kapatmadık." dedi.

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla 16 Ocak 2019'da Mısır'da düzenlenen toplantıda "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Enerji, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Enerji Bakanı Steinitz: 'Türkiye Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse memnuniyet duyarım' - Son Dakika


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