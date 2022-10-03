İsrailli yetkili Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasını görüşmek için Paris'te - Son Dakika
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İsrailli yetkili Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasını görüşmek için Paris'te

03.10.2022 18:30
İsrailli yetkili Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasını görüşmek için Paris'te

İsrail Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Lior Schillat'ın Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine yönelik anlaşmayı görüşmek üzere Paris'e gittiği ve burada Fransız enerji şirketi Total'den yetkililerle görüşeceği bildirildi.

İsrail Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Lior Schillat'ın Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine yönelik anlaşmayı görüşmek üzere Paris'e gittiği ve burada Fransız enerji şirketi Total'den yetkililerle görüşeceği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Schillat, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde "son aşamalara gelindiği" ifade edilen anlaşmayı görüşmek üzere Paris'e gitti.

Habere göre, Lübnan'ın Kana sahasından doğal gaz çıkarması için Total ile çalışacağı ve anlaşma taslağına göre bu alandan doğal gaz çıkarması halinde buradaki gelirlerden İsrail'e pay verileceği belirtildi. Schillat'ın Paris'te Lübnan'ın gaz çıkarma faaliyetlerinde birlikte çalışacağı Fransız enerji şirketi Total'den yetkililerle görüşmeler yapacağı aktarıldı.

Haberde, İsrailli bir yetkilinin, müzakerelere arabuluculuk eden ABD'nin "İsrail'in Kariş gaz sahasında tam egemenliğe sahip olacağını" Tel Aviv'e bildirdiğini paylaştı.

İsrail'de daraltılmış kabinenin perşembe günü söz konusu anlaşmayı görüşmesinin planlandığı yerel basında yer aldı. Buna karşın, muhalefet hükümeti, "anlaşmayı gizli tutmak ve meclisten kaçırmakla" suçladı.

İsrail hükümetinin, anlaşmanın meclise getirilip getirilmemesi konusunda yasal mevzuatı incelediği aktarıldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim alan Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile 31 Ekim'den önce deniz sınırı için anlaşma imzalanabileceğini ve müzakerelerin "doğru yolda ilerlediğini" belirtmişti.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda Lübnan'ın önünde "kritik günlerin" bulunduğunu söylemişti.

YORUMLAR
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Lübnan: ABD'nin İsrail ile deniz sınır için gönderdiği 'teklifte' istediğimiz unsurlar mevcut Lübnan: ABD'nin İsrail ile deniz sınır için gönderdiği 'teklifte' istediğimiz unsurlar mevcut Lübnan: İsrail ile deniz sınırında herhangi bir ortaklık söz konusu değil Lübnan: İsrail ile deniz sınırında herhangi bir ortaklık söz konusu değil
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli yetkili Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasını görüşmek için Paris'te - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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