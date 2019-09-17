İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı
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İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü.
İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü. Ancak Netanyahu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.
Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 31 ila 33 sandalye alırken Gantz'ın Mavi-Beyaz İttifakı 32 ila 34 sandalye ile temsil hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15
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