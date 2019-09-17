Son Dakika Haberleri: İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı
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İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı

1 saat önce

İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü.

İsrail erken genel seçimleri sandık çıkış sonuçları: Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı, System.String[]

İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı yarışı başa baş götürdü. Ancak Netanyahu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.


Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 31 ila 33 sandalye alırken Gantz'ın Mavi-Beyaz İttifakı 32 ila 34 sandalye ile temsil hakkı elde etti.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15 
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