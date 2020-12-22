İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı

22.12.2020 12:07
İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı, System.String[]

İsrail Meclisinin 2020 bütçe oylamasının ertelenmesi teklifini kabul etmemesi nedeniyle ülkede erken seçim seçeneği ağır basmaya başladı.

İsrail Meclisinin 2020 bütçe oylamasının ertelenmesi teklifini kabul etmemesi nedeniyle ülkede erken seçim seçeneği ağır basmaya başladı.

İsrail Meclisi, koalisyon ortakları Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın üzerinde anlaşmaya varamadığı 2020 bütçesinin oylamasının ileri bir tarihe bırakılmasını öngören tasarıyı reddetti.

Mecliste sabah erken saatlere kadar devam eden oturumun ardından yapılan oylamada, 47 evet oyuna karşılık 49 milletvekili tasarıya hayır oyu kullandı.

Gece yarısına kadar 2020 bütçesi onaylanmaz veya oylama ertelenmezse Meclis yasal olarak dağılacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İsrail, 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.

İsrail basını Savunma Bakanı Gantz'ın, Netanyahu'ya 5 maddelik bir talep listesi gönderdiğini, Başbakan'ın bu istekleri kabul etmemesi halinde erken seçimin zorunlu hale geleceğini söylediğini yazmıştı.

Başbakan Netanyahu koalisyon ortağı Gantz ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine dün yaptığı açıklamada, ülkenin "gereksiz" bir seçime doğru sürüklendiğini söylemeşti.

Netanyahu ile Gantz, mayıs ayında koalisyon hükümetini kurmasına rağmen, iki ortak arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi Meclis oylamasından geçirilememiş ve oylama ertelenmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı - Son Dakika


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