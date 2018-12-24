Son Dakika Haberleri: İsrail Erken Seçime Gidiyor
BBC

İsrail Erken Seçime Gidiyor

1 saat önce

Koalisyon ortağı partilerin liderleri, Parlamento'yu feshetme ve Nisan ayında erken seçime gitme kararı aldı.

İsrail Erken Seçime Gidiyor, System.String[]
İsrail'de koalisyon ortağı partilerin liderleri Parlamento'yu feshetme ve Nisan ayında erken seçime gitme kararı aldı.

Karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü tarafından Twitter'da duyuruldu.

İsrail'de normalde seçimler Kasım ayında yapılacaktı.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısı koalisyon ortakları arasında krize neden olmuştu.

Sağcı Likud Partisi'nin lideri olan Binyamin Netanyahu halen başbakanlığının dördüncü döneminde.

Likud Partisi liderliğindeki koalisyonun 120 üyeli İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) 61 sandalyeleri bulunuyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:56 

Parlamento, İsrail, Dünya
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