Son Dakika Haberleri: İsrail Erken Seçime Gidiyor

İsrail Erken Seçime Gidiyor

1 saat önce

İsrail'de koalisyon dağıldı, erken seçim kararı alındı.

İsrail Erken Seçime Gidiyor, System.String[]
İsrail'de koalisyon dağıldı, erken seçim kararı alındı. Yesh Atid Partisi Yönetim Kurulu Başkanı Yair Lapid, partisinin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), yönelik yasa tasarısını kabul etmeyeceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra erken seçim kararı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, IDF yasa tasarısının kabul edilmesi için yeterince oy toplamayacağı sebebiyle erken seçim kararını onayladı. Liderler, ulusal ve bütçe konularının dışında İsrail'in yasama organı olan Knesset'i feshedeceklerini ve 2019'un Nisan ayında seçimlere gidileceğini duyurdu. Öte yandan seçim süresi boyunca hükümet ile Knesset arasındaki işbirliğinin ve seçimlerden sonra ortaklıklarının devam edeceği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:36 Kaynak: İHA

İsrail, Güncel
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