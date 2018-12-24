İsrail Erken Seçime Gidiyor
1 saat önce
İsrail'de koalisyon dağıldı, erken seçim kararı alındı.
İsrail
'de koalisyon dağıldı, erken seçim kararı alındı. Yesh Atid Partisi Yönetim Kurulu Başkanı Yair Lapid
, partisinin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), yönelik yasa tasarısını kabul etmeyeceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra erken seçim kararı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
da, IDF yasa tasarısının kabul edilmesi için yeterince oy toplamayacağı sebebiyle erken seçim kararını onayladı. Liderler, ulusal ve bütçe konularının dışında İsrail'in yasama organı olan Knesset'i feshedeceklerini ve 2019'un Nisan ayında seçimlere gidileceğini duyurdu. Öte yandan seçim süresi boyunca hükümet ile Knesset arasındaki işbirliğinin ve seçimlerden sonra ortaklıklarının devam edeceği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:36 Kaynak: İHA
İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
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