Son Dakika Haberleri: İsrail erken seçime gidiyor: Netanyahu hükümeti kuramadı
BBC
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İsrail erken seçime gidiyor: Netanyahu hükümeti kuramadı

49 dakika önce

İsrail'de parlamento erken seçim kararı aldı.

İsrail erken seçime gidiyor: Netanyahu hükümeti kuramadı, System.String[]

İsrail'de parlamento erken seçim kararı aldı.

Kararın gerekçesi ise Nisan ayında gerçekleşen seçimden sonra hükümeti kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmayı başaramaması.

Erken seçim 17 Eylül'de yapılacak.

Netanyahu sağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışıyordu. Fakat aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerde muaf tutulmasını düzenleyecek bir yasa konusundaki uzlaşmazlık, koalisyon girişiminin çökmesine yol açtı.

Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.

Parlamentodaki oylamada erken seçim kararı 45'e karşı 74'le alındı.

120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu'nun Likud partisi 35 sandalye kazanmıştı. Netanyahu, seçimin ardından eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beitenu (Evimiz İsrail) partisinin desteğini almayı planlıyordu.

Fakat askerlik yasası konusunda Lieberman da ultra Ortodoks Yahudi partileriyle aynı safta yer aldı.

Parlamentodaki oylamanın ardından konuşan Netanyahu "Keskin ve net bir seçim kampanyası yürüteceğiz ve zafere ulaşacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve halk kazanacak" dedi.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:09 
Dünya
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