İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

6 saat önce

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ve İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ve İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ile İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda silah depolarının hedef alındığı ifade edildi. Esad rejimine ait haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ve ülkenin hava savunmasının bazı füzelerini püskürttüğünü belirtti. Saldırılar nedeniyle Şam'da büyük patlama seslerinin duyulduğu ve Şam'ın bazı bölgelerinde ekeltrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken, bazı yerel kaynaklar en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

İsrail, İran, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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