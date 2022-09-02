Video: İsrail, 500.000 Yıllık Dev Fil Dişi Keşfetti

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki kıyı ovasında 500.000 yıllık bir fildişinin keşfedildiğini duyurdu.

IAA tarafından yapılan açıklamaya göre Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen düz dişli bir file ait olan 2,5 metre uzunluğundaki diş fosili; IAA, Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı ve araştırılıyor.

Açıklamada bu keşfin, tarih öncesi insanların başta avlanma alışkanlıkları olmak üzere büyüleyici yaşamına yeni bir ışık tuttuğu belirtildi.

Açıklamaya göre bu dev tür yaklaşık 800.000 yıl önce bölgede ortaya çıktı ve 400.000 yıl önce de soyu tükendi.

Daha önceki arkeolojik bulgulara göre çakmak taşından yapılma aletler ve vahşi sığır, su aygırı, geyik, yaban domuzu ve vahşi at kemiği kalıntılarının keşfedildiği kazı bölgesi, geç Alt Paleolitik çağa kadar uzanıyor.

IAA'nın tarih öncesi uzmanı ve kazı direktörü olan Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fildişi fosili" diye konuştu.

Arkeologlar, kafatasından ve bedenin geri kalanından ayrılmış olan bu fildişinin, avlanan bir filden geri kalan bir parça mı olduğunu, yoksa bölgenin tarih öncesi sakinleri tarafından mı getirildiğini ve herhangi bir sosyal ya da ruhani öneme sahip olup olmadığını araştırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.