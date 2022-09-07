Video: Kudüs'teki Kazı Sahasında 2.700 Yıllık Süslü Fildişi Levhalar Bulundu - Son Dakika
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Video: Kudüs'teki Kazı Sahasında 2.700 Yıllık Süslü Fildişi Levhalar Bulundu

07.09.2022 09:40
Video: Kudüs'teki Kazı Sahasında 2.700 Yıllık Süslü Fildişi Levhalar Bulundu

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, arkeologların yaklaşık 2.700 yıllık süslenmiş fildişi levhalardan oluşan nadir ve seçkin bir koleksiyonu gün ışığına çıkardıklarını açıkladı.

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, arkeologların yaklaşık 2.700 yıllık süslenmiş fildişi levhalardan oluşan nadir ve seçkin bir koleksiyonu gün ışığına çıkardıklarını açıkladı.

Gerçek fildişinden yapılma bu eserler IAA ve Tel Aviv Üniversitesi tarafından Kudüs'teki Davud'un Şehri kazı sahasında yer alan bir saray binasının kalıntıları arasında bulundu.

Fildişinin, antik dünyanın en pahalı - altından bile daha pahalı- hammaddelerinden biri olarak görüldüğünün belirtilmesinde fayda var.

Ekip kazılar esnasında 5 cm uzunluğunda ve 5 mm kalınlığında en az 12 küçük kare levhanın kalıntıları olan 1.500 fildişi parça buldu.

IAA, süslenmiş fildişlerinin anlaşıldığı kadarıyla binanın, muhtemelen üst düzey hükümet yetkilileri veya rahiplerden oluşan varlıklı, nüfuzlu ve güç sahibi sakinleri tarafından kullanılan ahşap döşemelerin üzerine yerleştirilmiş olduğuna işaret etti.

Bina göründüğü kadarıyla Kudüs'ün M.Ö. 586 yılında Babilliler tarafından yıkılması sırasında çıkan devasa bir yangında yerle bir olduğu için fildişleri paramparça ve yanmış halde bulundu.

Fildişlerinin çoğunun üzerinde bulunan süslemeler gül biçiminde oyulmuş süslü bir çerçevenin içinde yer alıyor ve tam ortalarında stilize edilmiş bir ağaç bulunuyor. Diğer levhalar ise nilüfer çiçekleri ve geometrik desenlerle bezenmiş.

Ekip, anlaşıldığı kadarıyla bina içindeki mobilyaların bir parçası olan; içinde vanilya ile baharatlandırılmış şarap bulunan kavanozlar, süslü taş eşyalar ve ahşap nesneler de buldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kudüs'teki Kazı Sahasında 2.700 Yıllık Süslü Fildişi Levhalar Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Kudüs'teki Kazı Sahasında 2.700 Yıllık Süslü Fildişi Levhalar Bulundu - Son Dakika
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